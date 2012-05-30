Станцию метро «Крещатик» закрывают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений Водовозов.

«Две станции метро – «Крещатик» и «Майдан Незалежности» на днях закроются полностью на выход. Они будут работать – «Майдан Незалежности» как пересадочная станция. Но они не будут работать на вход-выход», - сказал Е.Водовозов.

В то же время на просьбу уточнить количество закрытых станций метро, поскольку ранее сообщалось лишь о закрытии станции «Майдан Незалежности», руководитель управления ответил: «Будет все в ручном режиме».

«Если будут спокойные дни, то будем открывать станцию «Крещатик». «Майдан Незалежности» - закрыт, потому что его выход как раз в фан-зоне. Станция «Крещатик» будет работать в ручном режиме», - сказал Е.Водовозов.

Он не исключает также, что в ручном режиме так же будут работать станции метро, ближайшие к НСК «Олимпийский». Но при этом он напомнил, что в дни проведения матчей за четыре часа до их начала будут закрываться станции метро «Дворец спорта» и «Олимпийская»». Их работа будет возобновляться через час после завершения матчей.