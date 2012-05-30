Милиция уже расследует два дела о мошенничестве с билетами на Евро
13:15, 30 мая 2012Спорт
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Милиция расследует два уголовных дела по факту мошенничества с билетами на Евро-2012.
|Милиция проводит доследственную проверку
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Сергей Поготов.
По его словам, проводится доследственная проверка по соответствующим фактам.
С.Поготов отметил, что на сегодня возбуждены два уголовных дела.
При этом он напомнил, что местный организационный комитет Евро-2012 постоянно обращается к гражданам с просьбой покупать билеты на матчи чемпионата только в местах официальной продажи.
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