Британский министр опровергает сообщения о расизме в Украине

Об этом заявил министр спорта Великобритании Хью Робертсон в эфире телеканала Sky Sports, сообщает Информационный центр "Украина-2012". По его убеждению, все комментарии относительно проблем с расизмом в Украине не соответствуют действительности.

«Все эти заявления абсолютно неверны. Мой совет все фанатам – поехать и поддержать команду, сделать все, чтобы поддержать команду. Чем больше будет поддержка, тем больше шансов у сборной будет на победу. Правительством, полицией, Министерством иностранных дел было проделано немало работы, которую многие не видят. Поэтому мой совет каждому фанату – поехать, хорошо провести время, при этом, конечно, необходимо вести себя должным образом», – заявил глава британского спортивного министерства.

Как сообщали СМИ, несколько дней назад экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл рекомендовал болельщикам отказаться от поездки на Евро-2012,поскольку в Польше и в Украине они рискуют подвергнуться насилию, оскорблениям на почве расизма и "вернуться домой в гробах".

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В свою очередь канал ВВС обнародовал кадры, сделанные на территории Украины и Польши, на которых видно, как болельщики якобы отдавали нацистские приветствия и с появлением на поле чернокожих игроков издавали звуки, похожие на крик обезьяны.