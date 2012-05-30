Из-за Евро-2012 из киевской больницы выгоняют тысячу пациентов

Уже с 1 июня срочных больных клиника принимать не будет, а до седьмого июня должны выписать пациентов из стационара. Об этом сообщает ТСН.

Больница во время Евро-2012 будет лечить иностранных фанов - и именно ради них должны выписаться 1200 украинских больных.

"31 числа текущего месяца наша больница прекращает госпитализацию всех ургентных и плановых больных. А до 7 июня должны выздороветь все, кто сейчас болен", - говорит главный врач Роман Василишин.

Пациенты больницы возмущаются.

"Наших выгнать всех, европейцев принять и поселить. Пусть лечат в какой-то другой больнице. Они пусть в Феофанию заведут, там лучше", - говорит женщина, которая вылечить язву до начала Евро никак не успевает, ей нужно минимум 2 недели.

Александровскую больницу выбрали базовой для иностранцев, поскольку она ближайшая к стадиону. Главный врач просит потерпеть. "Это всего один месяц, это честь нашего государства", - убеждает медик.