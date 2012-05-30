Нападающий сборной Италии: Если кто-либо кинет в меня банан на Евро, я его убью

Об этом сообшает "Сегодня".

"Я не потерплю расизма ни в каком виде, это неприемлемо. Если кто-либо кинет в меня банан на улице, я сяду в тюрьму, поскольку убью их", - заявил 21-летний форвард.

Перед началом молодежного чемпионата Европы-2009 в Балотелли кинули банан в одном из римских баров.

"К счастью, полиция приехала быстро, поскольку, клянусь, я бы побил их, я бы их уничтожил. Надеюсь, этого больше никогда не повторится. Посмотрим, что произойдет на Евро. Я рассчитываю, что проблем не возникнет", - подчеркнул итальянец ганского происхождения, который не раз страдал от расистских выходок фанатов.

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Матчи сборной Италии в групповом раунде Евро-2012 против команд Испании, Хорватии и Ирландии пройдут в Гданьске и Познани.

Как сообщали СМИ, несколько дней назад экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл рекомендовал болельщикам отказаться от поездки на Евро-2012, поскольку в Польше и на Украине они рискуют подвергнуться насилию, оскорблениям на почве расизма и "вернуться домой в гробах".