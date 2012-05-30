Львовские фаны не пойдут на Евро, потому что «это турнир для директоров и их секретарш»

Комментируя кадры фильма Би-Би-Си «Стадионы ненависти» лидер фан-клуба ФК «Карпаты» (Львов) Тарас Павлов отметил, что на видео фанаты «Карпат» кричат ​​далеко не то, что перевели на английский британские телевизионщики, и заявил, что украинские фанаты будут бойкотировать матчи Евро 2012 в Украине.

Об этом лидер фан-клуба ФК «Карпаты» (Львов) заявил в эфире «5 канала».

«Я считаю, что такой проблемы (расизма - ред.) вообще нет. Никто из фанатов не пойдет на этот чемпионат и не будет посещать ни матчи сборной, ни матчи других команд. Нас не интересует турнир, созданный для директоров и их секретарш, для болельщиков не создано никаких условий для того, чтобы мы даже поддерживали свою сборную, поэтому этот турнир, в принципе, нас не интересует. И никакого расизма на трибунах не будет», - заявил лидер фан-клуба ФК «Карпаты».

«Если полностью смотреть это видео, то болельщики кричат ​​далеко не то, что там говорится: «white power», а просто перекрикиваются между собой. Англичане это перевели и доводят до своих граждан как большой расизм», - добавил Павлов.