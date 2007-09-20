Демьяненко поздравил ”Рому” с заслуженной победой

Тренер киевских динамовцев Анатолий Демьяненко считает, что победа "Ромы" во вчерашнем матче была заслуженной. Фрагменты послематчевой конференции:

- Не было ли вам стыдно сегодня за игру вашей команды? Ведь "Динамо" не создало абсолютно ничего, за счет чего можно было бы хотя бы рассчитывать не положительный исход. Почему так произошло?

- Конечно, сегодня мы сыграли неважно. "Рома" победила абсолютно заслуженно. Римляне владели преимуществом и вчистую нас переиграли. Будем разбираться. Создалось впечатление, что ребята на игру вышли в скованном состоянии, боялись соперника. А допускать такие ошибки в центре поля - просто непозволительно.

- Сегодняшний результат - больше заслуга "Ромы" или настолько слабо сыграло "Динамо"?

- "Рома" играла прекрасно. Могу лишь поздравить нашего соперника с заслуженной победой. Мы и до игры знали, что "Рома" - очень сильная команда, которая не зря лидирует в чемпионате Италии. Команда сейчас на ходу, при этом в составе у "Ромы" собраны футболисты с очень высоким уровнем индивидуального мастерства.

- Не стоило ли раньше провести замены?

- Не думаю, что это что-то кардинально изменило бы. Да, заменами я пытался усилить нашу игру, но гораздо более значимую роль играет уровень индивидуального мастерства каждого игрока.

Динамо Киев от Шурика