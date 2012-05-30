Киевляне, живущие близ стадиона, могут ездить по закрытым зонам с паспортом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, жители, которые имеют документы, подтверждающие их регистрацию в пределах «транспортного периметра» на период Евро-2012 (штамп в паспорте, отметка в удостоверении водителя или отметка в свидетельстве о регистрации транспортного средства), и пользуются личным транспортным средством, смогут беспрепятственно передвигаться по периметру.

Для других транспортных средств будут выдаваться три типа временных пропусков для въезда в зоны ограничения транспортного движения в дни проведения матчей: для въезда в зону закрытия транспортного движения вокруг НСК «Олимпийский» («транспортный периметр» НСК «Олимпийский»); для въезда в зону закрытия транспортного движения вокруг официальной фан-зоны («транспортный периметр» официальной фан-зоны); для въезда в объединенный «транспортный периметр» НСК «Олимпийский» и официальной фан-зоны.

В КГГА информируют, что решение о получении временного пропуска для въезда в зоны ограничения транспортного движения в центральной части Киева на период проведения принимает специально созданная рабочая группа при Главном управлении транспорта и связи КГГА в соответствии с заявками жителей и организациями. При этом количество пропусков ограничено и будут выдаваться они первоочередно для проезда аварийного и спецтранспорта.

***

В сообщении напоминается, что в период с 7 июня по 2 июля 2012 года с 12.00 до 01.00 на следующий день будет ежедневно работать официальная фан-зона Принимающего города на Майдане Незалежности и на ул. Крещатик (от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого). В рамках проведения указанного мероприятия с 00.00 28 мая до 01.00 7 июля будет перекрыто движение транспорта на ул. Крещатик от ул. Институтской до ул. Б. Хмельницкого, кроме специального и аккредитованного транспорта.

В дни матчей, которые приходятся на рабочие дни (11 июня, 15 июня, 19 июня 2012 года), закрывается движение транспорта с 6.00, а в дни проведения матчей, которые приходятся на выходные дни (24 июня и 1 июля) закрывается движение транспорта с 10.00 до времени окончания матча (23.30 – при условии отсутствия дополнительного времени матча) и на протяжении последующих трех часов на улицах: Красноармейской (на участке от ул. И.Федорова до бульвара Т.Шевченко); И. Федорова (на участке от ул. Красноармейской до ул. Предславинской); Димитрова (на участке от ул. Красноармейской до ул. Анри Барбюса); Анри Барбюса (на участке от ул. И.Федорова к ул. Димитрова); пер. Лабораторного (на участке от ул. Летней до Федерации футбола Украины); Физкультуры (на участке от ул. М. Горького до НСК «Олимпийский»); Жилянской (на участке от ул. М.Горького до ул. Шота Руставели); Саксаганского (на участке от ул. М.Горького до ул. Эспланадной); Шота Руставели; Эспланадной; Рогнединская; Бессарабская площадь (при этом проезд по ул. Бассейной и Крутым спуском остается открытым); Скоропадского; бульв. Леси Украинки (на участке от ул. Госпитальной к пер. Щорса); пер. Госпитальный; ул. Госпитальной; Терещенковской на участке от бульв. Шевченко до ул. Льва Толстого, кроме троллейбусов и автобусов большой и сверхбольшой вместимости обычного режима движения.

Перекрытие указанных улиц будет происходить исключительно в дни проведения матчей – 11, 15, 19, 24 июня и 1 июля, отмечается в сообщении.