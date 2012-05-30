Молодежь разрисовывает канализационные люки

Как передает корреспондент УНИАН, также они местами рисуют на всю величину люка футбольный мяч. Предварительно свои намерения молодые люди согласовали с городским советом.

«Благодаря этим рисункам в Тернополе уже начинает торжествовать атмосфера чемпионата Европы по футболу, в которой вскоре будет жить вся Украина. И мы надеемся, что цветные люки в отличие от обычных будут поднимать настроение прохожим», – отметил представитель молодежной организации «Файне місто» Дмитрий Андрощук.

Он также выразил благодарность председателю областного совета Алексею Кайде, который предоставил средства на закупку краски.

Сегодня члены организации «Файне місто» разрисовали люки в центре города, всего они планируют разрисовать люки на всех массивах Тернополя.