В Москве к Евро-2012 организуют три фан-зоны

Как передает Газета.Ru, руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что такие зоны будут расположены в парке Горького, «Лужниках» и на территории ВВЦ.

«Мы планируем, что одновременно будут смотреть матчи и болеть до пяти тысяч человек», – сказал С.Капков.

Он добавил, что в фан-зонах помимо просмотров игр Евро-2012 будут организованы футбольные матчи среди болельщиков, мастер-классы ветеранов футбола и аттракционы для детей.

«Это обкатка технологии – вскоре нам предстоит самим принимать чемпионат мира», – сказал С.Капков.