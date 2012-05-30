В Москве к Евро-2012 организуют три фан-зоны
00:56, 30 мая 2012Спорт
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На территории Москвы в период проведения чемпионата Европы по футболу с 8 июня по 1 июля будут организованы три фан-зоны для просмотра матчей.
Как передает Газета.Ru, руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что такие зоны будут расположены в парке Горького, «Лужниках» и на территории ВВЦ.
«Мы планируем, что одновременно будут смотреть матчи и болеть до пяти тысяч человек», – сказал С.Капков.
Он добавил, что в фан-зонах помимо просмотров игр Евро-2012 будут организованы футбольные матчи среди болельщиков, мастер-классы ветеранов футбола и аттракционы для детей.
«Это обкатка технологии – вскоре нам предстоит самим принимать чемпионат мира», – сказал С.Капков.
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