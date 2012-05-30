В гостиницах Львова еще можно забронировать билеты
Гости города и болельщики на время проведения Евро-2012 еще могут забронировать номера в гостиницах Львова. На дни матчей свободными являются еще 20 % мест.
Об этом сообщили УНИАН в Медиа-центре „Львів 2012”.
Как отмечается в сообщении, из общего количество номеров в гостиницах, которые еще не полностью заполнены на 9 дней проведения Турнира, 63% уже проданы, на дни матчей занято 80% номеров, а в межматчевые дни часть проданных номеров составляет 55%.
„Наиболее популярными для бронирования номеров среди туристов и болельщиков являются дни матчей 9 и 17 июня, количество проданных мест на эти дни составляет 88 и 82% соответственно. Наименьшее количество проданных номеров на данное время приходится на 18 июня – в день после проведения последнего матча (36%)”, - отмечается в сообщении.
Все желающие могут забронировать себе жилье на время Евро-2012 во Львове на официальном сайте принимающего города www.uefaeuro2012.lviv.ua, а также через туристические фирмы и сайты гостиниц.