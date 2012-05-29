В МИД считают, что Би-би-си должна извиниться перед украинцами за сюжет о расизме

Об этом, как передает Украинская правда, он сказал в эфире 5 канала, комментируя кадры, сделанные Би-би-си на территории Украины и Польши, на которых видно, как болельщики с появлением на поле чернокожих игроков издавали звуки, похожие на крик обезьяны.

"Я считаю, что Би-би-си должна извиниться за этот фильм. Я раньше видел такой монтаж только на некоторых российских каналах. Так раньше изображали в России УНА-УНСО. Выхватывали отдельные кадры и говорили:" Это страна фашизма ", - заявил Волошин.

Он также добавил, что британская сторона официально не выдвигала Украине никаких претензий по поводу расистских проявлений украинских фанатов.

"Я недавно общался с советником-посланником Британского посольства по поводу футбола. Речь шла, наоборот, о том, как обезопасить украинцев от британских фанов, которые являются самыми агрессивными, наиболее нетолерантными и расистски настроенными по сравнению со всеми фанами в Европе", - сказал он.

По мнению представителя МИД, СМИ ищут "горячие темы" накануне Евро-2012.

"Легко представить поляков, как сантехников, которые приедут и заберут все рабочие места. Идет большая борьба внутри УЕФА. Платини и часть других функционеров завоевали право для Восточной Европы проводить чемпионат. Богатые клубы, значительная часть которых - британские - считают, что футбол должен ограничиться Западной Европой. Зачем ехать к этим дикарям?" - возмутился Волошин.