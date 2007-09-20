Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (обновлено)
Вчера радостных новостей было больше
Завершились сегодняшние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
E Рейнджерс - Штутгарт 2:1 (Адам 62, Даршевиль 75, пен. - Гомес 56)
E Барселона - Лион 3:0 (Месси 82, Анри 90+1 - Клер 21, автогол)
F Рома - Динамо (Киев) 2:0 (Перротта 9, Тотти 70)
F Спортинг - МЮ 0:1 (К.Роналду 62)
G ПСВ - ЦСКА 2:1 (Лазович 59, Перес 80 - Вагнер Лав 89)
G Фенербахче - Интер 1:0 (Дейвид 43)
H Арсенал - Севилья 3:0 (Фабрегас 27, ван Перси 59, Эдуардо 90+2)
H Славия - Стяуа 2:1 (Шенкержик 13, Беле 63 - Д.Гоян 33)
Напомним, что вчерашние матчи завершились так:
A Олимпик - Бешикташ 2:0 (Родригес 76, Сиссе 90+1)
A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)
B Челси - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппинен 24)
B Шальке-04 - Валенсия 0:1 (Вилья 63)
C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Нистелрой 74 - Саного 17)
C Олимпиакос - Лацио 1:1 (Галетти 55 - Дзаури 77)
D Милан - Бенфика 2:1 (Пирло 9, Индзаги 24 - Нуну Гомеш 90+2)
D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарелли 8)