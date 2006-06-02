Ющенко просит Черновецкого подготовиться к Чемпионату Европы по футболу

В письме-обращении от 2 июня в адрес Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит принять дополнительные меры для комплексного решения вопросов, связанных с подготовкой Национального спортивного комплекса «Олимпийский» к финалу Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, речь идет о выполнении национальных и международных требований относительно создания безопасных условий для участников этих соревнований, их посетителей и работников спорткомплекса, а также о решениях проблем, возникших в связи со строительством рядом с НСК офисно-делового и торгово-развлекательного центра.

Глава государства просит Киевского городского председателя обеспечить выполнение положений соответствующего меморандума по подготовке НСК «Олимпийский» и всех принятых относительно этого решений.

Также В.ЮЩЕНКО обращается к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, чтобы он вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти, Федерацией футбола Украины и застройщиком согласовал внесение изменений в проект строительства центра и предоставления соответствующих компенсаций застройщику.

Как сообщал УНИАН, на Спортивной площади возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве ведется строительство торгово-развлекательного центра “Троицкий”.

В феврале этого года Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) заявила о намерении запретить проведение официальных футбольных матчей на НСК «Олимпийский» в случае продолжения строительных работ возле стадиона.

20 марта рабочая группа при Кабинете Министров одобрила строительство торгово-развлекательного центра возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский».