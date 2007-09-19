Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)
22:30, 19 сентября 2007Спорт
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Завершились первые таймы
Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
E Рейнджерс - Штутгарт 0:0
E Барселона - Лион 1:0 (Клер 21, автогол)
F Рома - Динамо (Киев) 1:0 (Перротта 9)
F Спортинг - МЮ 0:0
G ПСВ - ЦСКА 0:0
G Фенербахче - Интер 1:0 (Дейвид 43)
H Арсенал - Севилья 1:0 (Фабрегас 27)
H Славия - Стяуа 1:1 (Шенкержик 13 - Д.Гоян 33)
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