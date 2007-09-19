Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)

22:30, 19 сентября 2007
Спорт
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Завершились первые таймы

Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

E Рейнджерс - Штутгарт 0:0

E Барселона - Лион 1:0 (Клер 21, автогол)

F Рома - Динамо (Киев) 1:0 (Перротта 9)

F Спортинг - МЮ 0:0

G ПСВ - ЦСКА 0:0

G Фенербахче - Интер 1:0 (Дейвид 43)

H Арсенал - Севилья 1:0 (Фабрегас 27)

H Славия - Стяуа 1:1 (Шенкержик 13 - Д.Гоян 33)

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