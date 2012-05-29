Блохин обнародовал заявку на Евро-2012

Во вторник, 29 мая, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин огласил список из 23 игроков, которые составили окончательную заявку на Евро-2012.

Как отмечают в ФФУ, в пятницу австрийский сбор в составе сине-желтых начали 26 исполнителей, трое из которых должны были отправиться домой после понедельничной товарищеской игры с эстонцами. В итоге тренерский штаб сделал нелегкий выбор, и сегодня в 13.20 из Мюнхена в Киев вылетели вратарь Александр Бандура, защитник Виталий Мандзюк и полузащитник Тарас Степаненко. Между тем официальный заявочный список сборной (с постоянными номерами) был направлен в УЕФА.

Состав сборной Украины

Вратари: 23. Александр Горяинов («Металлист» Харьков), 1. Максим Коваль («Динамо» Киев), 12. Андрей Пятов («Шахтер» Донецк).

Защитники: 21. Богдан Бутко («Ильичевец», Мариуполь), 5. Александр Кучер, 20. Ярослав Ракицкий, 13. Вячеслав Шевчук (все -«Шахтер» Донецк), 17. Тарас Михалик, 3. Евгений Хачериди (оба - «Динамо» Киев), 2. Евгений Селин («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: 8. Александр Алиев, 6. Денис Гармаш, 9. Олег Гусев, 11. Андрей Ярмоленко (все - «Динамо»), 19. Евгений Коноплянка, 14. Руслан Ротань (оба - «Днепр»), 18. Сергей Назаренко («Таврия», Симферополь), 4. Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия).

Нападающие: 10. Андрей Воронин («Динамо» Москва, Россия), 22. Марко Девич, 16. Евгений Селезнев (оба - «Шахтер»), 15. Артем Милевский, 7. Андрей Шевченко (оба - «Динамо»).

ФФУ напоминает, что следующий контрольный матч украинская команда проведет в пятницу, 1 июня, против австрийцев. Начало - в 21.30. Прямая трансляция - на телеканале «Интер».