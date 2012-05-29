Блохин обнародовал заявку на Евро-2012

13:56, 29 мая 2012
Спорт
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Главный тренер сборной Украины назвал окончательный состав «сине-желтых» на Чемипонат Европы по футболу 2012.

Олег Блохин

Во вторник, 29 мая, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин огласил список из 23 игроков, которые составили окончательную заявку на Евро-2012.

Как отмечают в ФФУ, в пятницу австрийский сбор в составе сине-желтых начали 26 исполнителей, трое из которых должны были отправиться домой после понедельничной товарищеской игры с эстонцами. В итоге тренерский штаб сделал нелегкий выбор, и сегодня в 13.20 из Мюнхена в Киев вылетели вратарь Александр Бандура, защитник Виталий Мандзюк и полузащитник Тарас Степаненко. Между тем официальный заявочный список сборной (с постоянными номерами) был направлен в УЕФА.

Состав сборной Украины

Вратари: 23. Александр Горяинов («Металлист» Харьков), 1. Максим Коваль («Динамо» Киев), 12. Андрей Пятов («Шахтер» Донецк).

Защитники: 21. Богдан Бутко («Ильичевец», Мариуполь), 5. Александр Кучер, 20. Ярослав Ракицкий, 13. Вячеслав Шевчук (все -«Шахтер» Донецк), 17. Тарас Михалик, 3. Евгений Хачериди (оба - «Динамо» Киев), 2. Евгений Селин («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: 8. Александр Алиев, 6. Денис Гармаш, 9. Олег Гусев, 11. Андрей Ярмоленко (все - «Динамо»), 19. Евгений Коноплянка, 14. Руслан Ротань (оба - «Днепр»), 18. Сергей Назаренко («Таврия», Симферополь), 4. Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия).

Нападающие: 10. Андрей Воронин («Динамо» Москва, Россия), 22. Марко Девич, 16. Евгений Селезнев (оба - «Шахтер»), 15. Артем Милевский, 7. Андрей Шевченко (оба - «Динамо»).

ФФУ напоминает, что следующий контрольный матч украинская команда проведет в пятницу, 1 июня, против австрийцев. Начало - в 21.30. Прямая трансляция - на телеканале «Интер».

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