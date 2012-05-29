Плохие билеты на Евро можно купить за полцены
В связи с повышенным спросом на билеты на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года УЕФА начал продажу билетов на места на стадионах с ограниченной видимостью с 50% скидкой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский.
Он отметил, что в УЕФА очень довольны спросом на билеты на матчи финальной части чемпионата. Именно из-за повышенного спроса, по его словам, УЕФА выставил на продажу билеты на места на стадионах с ограниченной видимостью, которые будут продаваться с 50% скидкой.
М.Лубкивский объяснил, что на таких местах ограничена видимость или в связи со спецификой конструкции стадионов, или с оборудованием, которое устанавливает УЕФА, например, различные информационные щиты.
Он также напомнил, что продолжается продажа дополнительных 50 тыс. билетов на матчи Евро-2012. По словам М.Лубкивского, этих билетов осталось очень мало.