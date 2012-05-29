Во львовскую фан-зону не будут пускать пьяных и детей

Общая площадь официальной фан-зоны составит 30 375 кв. м. На ее территории будут торговые палатки с продуктами питания и напитками, VIP-сектор, сцена и экраны, санитарная зона, площадка для болельщиков, места для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщает ZIK. ua.

Общая вместимость фан-зоны рассчитана на почти 27 тысяч человек, а функционировать она будет в период с 7 июня по 1 июля 2012 года.

Вся территория официальной фан-зоны огораживается забором. Попадание на территорию фан-зоны будут обеспечивать три основных входа, которые оснащены «туннельной системой», камерами хранения, металлоискателями, системой подсчета болельщиков (вычислителем количества посетителей), информационным табло с информацией о наполнении и планировании фан-зоны.

Каждый посетитель должен пройти контроль и проверку на наличие запрещенных вещей.

Проход на территорию фан-зоны запрещается посетителям, которые:

- Находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Нарушают правила в части проноса на территорию фан-зоны соответствующих предметов или веществ.

- Отказываются от осмотра работниками службы охраны, который проводится в установленном законодательством и Правилами порядке.

- Не достигшие 14-летнего возраста и находящиеся без сопровождения взрослого.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве начали монтаж официальной фан-зоны к Евро-2012.