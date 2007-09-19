Украина согласилась принять участие в Олимпийских Играх в Пекине

Сегодня на заседани исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Украины было официально принято приглашение Международного олимпийского комитета принять участие в Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, соответствующий сертификат, который в ближайшее время будет отправлен в МОК, подписал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА.

Отметим, что за 324 дня до начала Игр-2008 в активе украинских спортсменов 112 олимпийских лицензий. Как отметил С.БУБКА, вопрос подготовки к Олимпиаде-2008 под контролем Оргкомитета, возглавляемого премьер-министром Украины, а также под контролем Экспертного совета и Штаба олимпийской подготовки.

Президент НОК отметил, что процесс подготовки атлетов к пекинской Олимпиаде вышел на финишную прямую и информировал о проделанной работе.

На завершающей стадии находятся переговоры об обеспечении делегации спортивной и гражданской экипировкой. В Пекин украинцев оденут известные компании. Благодаря выделению на реализацию программ НОК средств из государственного бюджета, Олимпийский комитет закупил современное оборудование и инвентарь, необходимые для обеспечения подготовки отечественных олимпийцев на сумму свыше 7 млн. грн. НОК максимально использует свои ресурсы в частичном финансировании подготовки, оказывает помощь федерациям и выплачивает именные стипендии призерам чемпионатов Европы и специалистам, которые способствовали обеспечению их подготовки, на общую сумму около 9 млн. грн.

К проведению Олимпиады-2008 активно готовится и Пекин. Быстрыми темпами в городе продолжается строительство спортивных сооружений. В самом Пекине определено 31 место соревнований. Другие 6 мест находятся в Олимпийском парусном центре (г. Циньдао, 690 км от Пекина), в конноспортивном центре в Гонконге (2 тыс. км от Пекина) и 4 городах, где состоятся футбольные матчи (Тяньцзинь, Шанхай, Шеньян и Циньхуантао). Завершено строительство основных структур 12 новых сооружений, включая Национальный стадион и Национальный центр водного спорта. Все спортивные сооружения, за исключением Национального стадиона, будут построены до конца 2007 года.

В мае 2008 года будет закончено расширение столичного международного аэропорта Пекина, а в июле следующего года завершится строительство скоростной железной дороги к аэропорту.

Продолжается подготовка спортивных соревнований и программы, которая содержит 28 видов спорта, 38 дисциплин, 302 вида программы (комплекта наград). Соревнования будут проходить на протяжении 18 состязательных дней.

Олимпийская деревня Пекина расположена в так называемой Олимпийской зеленой зоне, за три километра от Национального стадиона. Его жилая зона состоит из 42 жилых домов (22 шестиэтажных и 20 девятиэтажных). Предварительно запланировано, что украинцы будут проживать в отдельном 6-этажном доме.