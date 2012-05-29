В фан-зоне на Крещатике будут кормить хот-догами и варениками

Вчера ее начали монтировать, из-за чего Крещатик на месяц закрыли для авто, а станцию «Майдан Незалежности» — на вход и выход (она работает только как пересадочная).

Официально фан-зона откроется 7 июня. Пройти туда можно будет бесплатно, кроме 20, 25, 26, 29, 30 июня, когда не будет матчей, пишет Сегодня. В эти дни, по словам PR-директора фан-зоны Светланы Бовкун, там пройдут концерты, попасть на которые можна будет за около 150 грн. К тому времени на Майдане установят большой экран и сцену, а по периметру фан-зоны, которая протянется через Крещатик от бул. Шевченко до ул. Институтской, также установят несколько экранов.

Вчера на Крещатике кипела работа. Утром появились три белых пластиковых домика-туалета, а также павильоны для магазинчиков, где будут продавать брендовую спортивную одежду, воду и еду. Цены обещают средние.

«Мы рассчитываем, что любой болельщик сможет перекусить и попить на 25 грн. В меню будут хот-доги, бутерброды, картошка, вареники», — рассказала Светлана Бовкун.

Готовят для фанов и специальные мусорные урны, на месте которых пока стоят синие мусорные пакеты. «Мы уже проверили несколько урн на полигоне — они не подошли, поскольку при взрыве разлетаются на мелкие кусочки. Сейчас есть несколько вариантов урн из специального материала — смесь пластика и волокон. Взрыв не только их не разорвет, но они еще могут его и погасить», — говорит начальник главка благоустройства Сергей Садовый.