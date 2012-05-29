Сборная Блохина разгромила эстонцев

Уже в дебюте матча команде Блохина удалось открыть счёт в матче: хороший пас под удар Ярмоленко отдал Назаренко, а динамовец метров с тринадцати мощно пробил по воротам соперников.

На 34-й минуте Ярмоленко заработал пенальти для «сине-желтых», который уверенно реализовал Гусев.

Разгром сборной Эстонии в концовке первого тайма оформил Воронин, который головой замкнул прострел с правого фланга в исполнении Девича.

Сразу после перерыва Шева и Милевский создали четвёртый гол в ворота эстонской команды, который и стал финальным в этой встрече.

Товарищеский матч

Украина – Эстония – 4:0

Голы: Ярмоленко 9, Гусев 34 пен, Воронин 41, Милевский 50.

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