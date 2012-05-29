Сборная Блохина разгромила эстонцев
08:55, 29 мая 2012Спорт
2273
Сборная Украины по футболу в первом товарищеском матче на подготовительном сборе к Евро-2012 в Австрии разгромила эстонцев со счётом 4:0.
Ярмоленко открыл счет в матче. Фото ФФУ
Уже в дебюте матча команде Блохина удалось открыть счёт в матче: хороший пас под удар Ярмоленко отдал Назаренко, а динамовец метров с тринадцати мощно пробил по воротам соперников.
На 34-й минуте Ярмоленко заработал пенальти для «сине-желтых», который уверенно реализовал Гусев.
Разгром сборной Эстонии в концовке первого тайма оформил Воронин, который головой замкнул прострел с правого фланга в исполнении Девича.
Сразу после перерыва Шева и Милевский создали четвёртый гол в ворота эстонской команды, который и стал финальным в этой встрече.
Товарищеский матч
Украина – Эстония – 4:0
Голы: Ярмоленко 9, Гусев 34 пен, Воронин 41, Милевский 50.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter