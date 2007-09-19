Президент ФИФА Блаттер поздравил Суркиса

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф БЛАТТЕР поздравил члена исполнительного комитета УЕФА, президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА с переизбранием на пост руководителя ФФУ.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

«Ваше замечательное и беспрепятственное переизбрание четко свидетельствует о доверии к Вам, а также полной поддержке той политики развития, которая успешно осуществляется под Вашим руководством», - отмечает Й.БЛАТТЕР в поздравлении.

По его мнению, благодаря Г.СУРКИСУ, ФФУ и вся футбольная общественность Украины завоевали «впечатляющее международное призвание, которое проявляется не только в спорте, но также и в том, что Украина имеет своих представителей в руководящих органах футбола».

Решение, принятое УЕФА о проведении Евро-2012 в Украине и Польше, служит еще одним доказательством усилий Г.СУРКИСА.

Как сообщалось, Г.СУРКИС был третий раз подряд переизбран президентом ФФУ 14 сентября на внеочередном отчетно-выборном конгрессе федерации.