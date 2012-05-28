Янукович уверяет, что Украина на 100% готова к Евро-2012

Украина готова к проведению Чемпионата по футболу Евро-2012 на 100 процентов.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с сенатором от штата Иллинойс, заместителем председателя фракции Демократической партии в Сенате США Ричардом Дербиным сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович отметил, что такие масштабные события, как Евро-2012, очень весомы в контексте развития государства. «Я хотел бы сказать, что такие события дают скачок в развитии страны, ее инфраструктуры», - отметил Президент.

Говоря о подготовке Украины к футбольному празднику, В.Янукович отметил, что, безусловно, «финансовая, организационная нагрузка была очень серьезной». «Два года назад уровень подготовки к Евро-2012 оценивался специалистами на уровне 10-12%, мы безнадежно отставали от графика подготовки, и предостережений, что мы не успеем, было очень много», - отметил глава государства, добавив, что в связи с такой ситуацией для Украины существовал риск потерять возможность проводить чемпионат. «Но это был экзамен для моей команды и в целом для всего государства», - сказал В.Янукович.

Президент также отметил, что сегодня произошло значительное событие в контексте подготовки Украины к Евро-2012 - был открыт терминал D Международного аэропорта «Борисполь», который будет принимать иностранных гостей праздника.