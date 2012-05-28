Объясниться с иностранцами на Евро-2012 сможет лишь каждый десятый милиционер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления охраны общественного порядка МВД Украины Олег Матвейцов.

По его словам, во время между матчами порядок будут обеспечивать около 11 тыс. работников милиции, в том числе около 5 тыс. работников милиции и внутренних войск из других стран.

О. Матвейцов уточнил, что большинство правоохранителей будет находиться в резерве возле официальных мест проведения турниров. Милиционеры будут дежурить в три смены, в особенности в вечернее и ночное время.

Он добавил, что с 25 мая началась работа оперативного штаба внутренних дел, а с 4 июня он будет работать в круглосуточном режиме.

По словам О.Матвейцова, за безопасность болельщиков на территории спортивных сооружений отвечают организаторы, а милиция — за их пределами, а также в целом в населенных пунктах.

Он сообщил, что на территории стадионов будет находиться определенное количество правоохранителей, патрули из трех человек будут патрулировать зону между трибунами. В то же время на трибунах стадиона милиции не будет, там будут дежурить стюарды.

О.Матвейцов отметил, что более 2 тыс. работников милиции владеют английским языком на разговорном уровне. Кроме того, милиция закупила 1400 электронных переводчиков, которые сейчас наполняются и будут розданы работникам ГАИ и подразделениям милиции в городах, принимающих чемпионат.

Он также сообщил, что по экстренному номеру 102 будет работать англоязычная линия.

Кроме того, помогать милиционерам будут около 200-300 волонтеров, владеющих иностранным языком.

«Мы проводим психологическую подготовку и настраиваем на толерантное отношение к иностранным болельщикам», - добавил он.

Кроме того, в Украину приглашены иностранные полицейские делегации, которые будут задействованы в фан-секторах для обеспечения порядка среди болельщиков своих стран. Также милиционеры будут сопровождать сборные Швеции и Франции, которые будут постоянно находиться в Украине во время чемпионата.

О.Матвейцов также отметил, что с начала продаж билетов на матчи чемпионата, в милицию поступило два сообщения относительно мошеннических действий с билетами от граждан России и Грузии, в одном из случаев нарушителя задержали.