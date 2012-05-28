Родителям советуют на Евро-2012 прятать детей от сексуально озабоченных иностранцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации итогов исследования ситуации с детским секс-туризмом в Украине заявила президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда - Украина» Екатерина Левченко.

По ее словам, для получения информации во время исследования, в частности, проводился анализ сайтов и форумов, на которых были размещены отзывы иностранных туристов об Украине. «Украина очень активно идентифицируется как страна доступного и привлекательного секса» - сообщила Е.Левченко.

Во время исследования, сказала она, туристы были разделены на две группы: люди, которые целенаправлено едут в Украину именно для получения секс-услуг, и те, кто, в первую очередь, приехал в страну по делам, а не для получения этих услуг.

В исследовании отмечается, что секс-туристами в Украине являются зарубежные гости и сами украинцы, путешествующие в пределах страны. Иностранные секс-туристы приезжают большей частью из стран Евросоюза, США и Канады, а также Ближнего и Среднего Востока. При этом последних больше всего привлекает Киев, Одесса и Южное побережье Крыма.

Как отметила Е.Левченко, в предоставление секс-услуг туристам чаще всего вовлечены дети, старше 14 лет, которых визуально уже не идентифицируют как детей. В целом исследование разделяет этих детей на две группы: те, кто занимается этим постоянно, и те, кто втягивается ситуативно.

Первые – это как правило представители социально уязвимых групп – сироты, дети улицы, дети из кризисных семей, для которых это единственный источник заработка. Это девочки, старше 14 лет и ребята 16-17 лет. Вторая категория – те, кого заманивают «красивой жизнью» - девушки 16-18 лет и ребята от 14 до 17 лет.

Как отметила Е.Левченко, исследование показало, что нынешнее законодательство «очень толерантно к этой теме». «Фактически, сложно защитить детей, которые пострадают от такого вида преступления», - сказала она.

*** Исследование «Детский секс-туризм в Украине: попытка ситуационного анализа» было проведено в конце прошлого - начале нынешнего года Центром «Ла Страда - Украина» совместно с Харьковским национальным университетом внутренних дел, Центром социальных экспертиз Института социологии НАН Украины, а также Криминологической ассоциацией Украины.