Блохин о матче с Эстонией: каким будет результат, меня абсолютно не интересует

Тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин не спешит с выводами после поражений фаворитов Евро-2012 немцев и голландцев в товарищеских матчах, считая, что нынешний этап подготовки насыщен тренировкам и команды еще не вышли на пик формы.

Говоря о ближайшей контрольной встрече с Эстонией, наставник «сине-желтых» отметил, что для него важно посмотреть, что было сделано за две недели первого и второго сборов: «Футболисты прибыли в сборную в разном психологическом и физическом состоянии после клубного сезона. Ввиду трех первых тяжелых дней, проведенных в Австрии, ребята будут играть на фоне усталости. Несмотря на это мы будем просить их показать все свои возможности и хороший футбол. А каким будет результат, меня абсолютно не интересует». Главный тренер также отметил, что не стоит делать проекцию основного состава на Евро с того списка футболистов, которые начнут встречу с эстонцами.

Напомним, завтра сборная Украины проведет контрольный матч на стадионе городка Куфштайн в Австрии против эстонцев.

Трансляция игры, которая начнется в 21 час по украинскому времени, состоится на телеканале «Интер».

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