Бывший чемпион мира по боксу найден мертвым в своем доме

Об этом со ссылкой американский телеканал KOB-TV Channel 4 сообщает РИА Новости.

Тапиа было 45 лет. Он родился в Нью-Мексико в 1967 году. Американский боксер пять раз становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Тапиа имел многочисленные проблемы с законом и наркотиками на протяжении всей карьеры. Последний бой боксер провел в июне 2011 года против колумбийца Маурисио Пастраны, одержав победу решением судей по очкам.

За девятнадцатилетнюю карьеру на профессиональном ринге Тапиа провел 66 боев, в которых одержал 59 побед, потерпел 5 поражений и 2 боя свел вничью.