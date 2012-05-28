Бывший чемпион мира по боксу найден мертвым в своем доме
09:26, 28 мая 2012Спорт
7431
Известный боксер Джонни Тапиа был обнаружен мертвым в собственном доме в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США).
|Джонни Тапиа провел 66 боев
Об этом со ссылкой американский телеканал KOB-TV Channel 4 сообщает РИА Новости.
Тапиа было 45 лет. Он родился в Нью-Мексико в 1967 году. Американский боксер пять раз становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Тапиа имел многочисленные проблемы с законом и наркотиками на протяжении всей карьеры. Последний бой боксер провел в июне 2011 года против колумбийца Маурисио Пастраны, одержав победу решением судей по очкам.
За девятнадцатилетнюю карьеру на профессиональном ринге Тапиа провел 66 боев, в которых одержал 59 побед, потерпел 5 поражений и 2 боя свел вничью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter