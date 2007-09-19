Шева приблизился к рекорду

Андрей Шевченко из «Челси» и Филиппо Индзаги из «Милана» в первый игровой день группового турнира Лиги чемпионов преодолели отметку в 60 забитых мячей в еврокубках. Гол Суперпиппо в матче с «Бенфикой» в итоге оказался для «россонери» победным. В первом тайме «россонери» показали футбол высокого уровня и «отгрузили» соперникам 2 мяча, но на последней минуте впечатление от матча португальцам подправил Нуну Гомеш - 2:1.

Шевченко своим метким ударом принес «Челси» лишь домашнюю ничью в матче со скромным, но неуступчивым «Русенборгом» - 1:1. За этим матчем наблюдало всего 25000 зрителей, что для обычно забитых под завязку английских стадионов - нонсенс.

Теперь украино-итальянский дуэт уступает только легендарному немцу Герду Мюллеру, который в евротурнирах 62 раза поражал ворота соперников. Всего один гол уступает Шевченко и Индзаги капитан мадридского «Реала» Рауль. Испанский форвард во вторник в матче с «Вердером» также пополнил свой лицевой счет. Впрочем, и у «сливочных» не обошлось без юбилея - победный гол Руда ван Нистелроя оказался для клуба 300-м в истории Кубка и Лиги чемпионов.

Наставники «Челси» и «Милана» Жозе Муриньо и Карло Анчелотти, словно сговорившись, не стали поздравлять юбиляров. Португалец предпочел заострить внимание на низкой реализации моментов, а итальянец главным героем матча с «Бенфикой» назвал Андреа Пирло.

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