Сборная Украины выиграла в пляжный футбол

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, финальную игру посетил председатель КГГА Александр Попов.

«Сегодня Киев получил еще один чрезвычайно приятный подарок к 1530-летию. Он особенный и нам очень приятно, что кубок Киева остается именно в столице», - сказал А.Попов.

Он выразил убеждение, что победа сборной Украины по пляжному футболу станет достойным примером для нашей сборной по традиционному футболу и в Киеве останется также кубок Евро - 2012.

В профессиональном международном турнире по пляжному футболу «BSWW – Кубок Киева 2012» между собой соревновались самые сильные национальные сборные команды Украины и Португалии. В составе нашей сборной играли чемпионы мира по пляжному футболу среди клубных команд Игорь Барсук, а также лучший вратарь кубка мира и капитан сборной Украины Виталий Сидоренко.