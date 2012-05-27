Украинские лучники - третьи в Европе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, украинцы сумели завоевать в борьбе «бронзу» в командных соревнованиях по классическому луку.

Виктор Рубан, Дмитрий Грачев и Маркиян Ивашко, которые квалифицировались к финалу с 6-м результатом, сумели на 4 очка опередить британцев и подняться на третью ступеньку пьедестала.

Чемпионами Европы стали голландцы, серебряными призерами – итальянцы.