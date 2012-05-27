Украинские лучники - третьи в Европе
16:39, 27 мая 2012Спорт
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Украинские лучники стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по стрельбе из лука, который завершился в Амстердаме (Нидерланды).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, украинцы сумели завоевать в борьбе «бронзу» в командных соревнованиях по классическому луку.
Виктор Рубан, Дмитрий Грачев и Маркиян Ивашко, которые квалифицировались к финалу с 6-м результатом, сумели на 4 очка опередить британцев и подняться на третью ступеньку пьедестала.
Чемпионами Европы стали голландцы, серебряными призерами – итальянцы.
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