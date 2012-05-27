Под Гаванским мостом открыт самый большой скейт-парк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, парк самый большрй в Украине.

Первыми экстремальную площадку на прочность испытали велосипедисты. Вчера здесь стартовали соревнования по BMX. Сегодня за первенство будут бороться скейтбордисты со всей Украины и соседних государств.

«Важно, что этот скейт-парк станет не только ячейкой современной молодежной суб-культуры, но и настоящим поборником здорового образа жизни. Сюда запрещено приходить с алкоголем, также это зона свободна от курения», - отметил на открытии глава КГГА Александр Попов.

«На площадке круглосуточно работает охрана и администрация, с тем чтобы не допустить травматических случаев. Здесь созданы BMX, Skateboard и роликовая зоны», - отмечается в сообщении.

В мэрии сообщили, что скейт-парк построен по европейским стандартам, а уже в следующем году он будет принимать этапы Чемпионатов Европы по экстремальным видам спорта. «Это самое главное событие для экстремальной молодежи Украины за всю историю нашего государства. Этот парк позволит нашим спортсменам выйти на действительно высокий уровень и занимать призовые места на чемпионатах Европы», – подчеркнул основатель скейт-парка Антон Трепин.

Через неделю на базе скейт-парка начнут работу сразу три школы: BMX, роликов и скейтборда. Учиться здесь смогут все желающие. В роли тренеров выступят лучшие спортсмены Украины, заверили в мэрии.