Ветераны Динамо сыграли со Спартаком

На поле стадиона имени Лобановского вышли такие легенды как Чанов, Буряк, Заваров, Дасаев, Романцев.

Ветераны киевского "Динамо" в матче, приуроченном 85-й годовщине киевского клуба, сыграли в результативную ничью с московским "Спартаком". Товарищеский матч 26 мая "Динамо" (Киев) — "Спартак" (Москва) — 6:6 (0:2) Голы: 0:1 - Шмаров (9), 0:2 - Хидиятуллин (25), 1:2 - Саленко (34), 1:3 - Шмаров (38), 2:3 - Саленко (39), 3:3 - Михайличенко (41), 3:4 - Кужлев (48), 3:5 - Шмаров (50), 3:6 - Аджоев (52), 4:6 - Буряк (53), 5:6 - Заваров (55), 6:6 - Саленко (57) Составы: "Динамо": 1.Чанов (Михайлов, 31), 2.Бессонов (Процюк, 19), 3.Балтача, 11.Горелый (Черников, 19), 5.Шматоваленко, 6.Рац, 7.Буряк, 7.Михайличенко, 9.Заваров (Саленко, 19), 11.Евтушенко (Яремчук, 23), 4.Цвейба. "Спартак": 1.Дасаев (Сметанин, 6), 2.Букиевский, 3.Позняков, 4.Хидиятуллин, 5.Романцев (Морозов, 2), 6.Шавло, 7.Кужлев, 10.Черенков (Аджоев, 12), 11.Родионов (Атаулин, 57), 12.Шмаров (Гаврилов, 50), 15.Градиленко. Чемпион

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