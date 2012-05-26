Барселона проводила Гвардиолу победой в Кубке Испании

"Барселона" проводила своего тренера Хосепа Гвардиолу победой над "Атлетиком" из Бильбао в финальном матче Кубка Испании, который состоялся на мадридском "Сантьяго Бернабеу". Этот национальный кубок стал 26-м в истории команды, - сообщает УЕФА.

Как известно, главный тренер гранатово-синих предварительно объявил, что уйдет из клуба по завершении сезона. Следовательно, уже бывшие подопечные очень старались, чтобы порадовать напоследок Гвардиолу. Уже на третьей минуте первый мяч после удара Педро из штрафной площадки влетел в сетку ворот басков. На 21-й минуте Андрес Иньеста вывел Лионеля Месси один на один с голкипером, и удар аргентинца в верхний угол сделал счет 2:0.

Прошло меньше четырех минут, как после остроумного паса Хави все тот же Педро классно пробил снизу из-за пределов штрафной зоны прямехонько в дальний угол - гол. Подопечные Пепа Гвардиолы еще не раз и не два могли довести счет до совсем издевательского, однако промахивались с фантастических позиций. Парни Марсело Бъелси в конечном итоге проиграли этот финал, как и решающий матч Лиги Европы УЕФА - 0:3.

Следовательно, в следующем сезоне "Барселоной" будет руководить помощник Гвардиолы Тито Виланова. Каталонцы начнут следующий европейский сезон с группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. "Атлетик" как финалист национального кубка сыграет в Лиге Европы УЕФА.