Тренер ”Селтика”: первые 10 минут были для нас настоящим шоком

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ отмечает слаженную игру своей команды в первом матче Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Селтика".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал вечером 18 сентября на пресс-конференции в Донецке после матча, который дончане выиграли со счетом 2:0.

"Сегодня мы одержали значимую победу. Очень важно, что мы выиграли в первом же матче группового этапа Лиги, ведь порой домашние очки имеют решающее значение для успеха в турнире. Я доволен и победой, и качеством игры в целом", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он отметил, что "в первом тайме мы показали 25 минут сильнейшего прессинга и отлично организованной игры". Одновременно он признал, что "второй тайм получился совсем другим - мои подопечные допустили несколько ошибок, которые могли привести к голу".

М.ЛУЧЕСКУ акцентировал на заслуге в победе ряда игроков команды, отметив, что "мы смогли хорошо наладить игру благодаря тому, что ФЕРНАНДИНЬО, ИЛСИНЬО и ЖАДСОН отлично осуществляли выход из обороны". "Они хорошо двигались и контролировали мяч. Двое фланговых - РАЦ и СРНА - также продемонстрировали высокий уровень технической подготовки. Сказался на результате матча большой опыт ЛУКАРЕЛЛИ, и то, что БРАНДАУ очень много двигался и очень часто открывался, каждому из них удалось забить гол", - проанализировал М.ЛУЧЕСКУ. В то же время, он не стал связывать победу в матче с фамилиями конкретных игроков. "Нет, сегодня вся команда была хороша. Если бы я выделил кого-то одного, это было бы несправедливо", - подчеркнул главный тренер "Шахтера".

В свою очередь, главный тренер "Селтика" Гордон СТРАЧАН признал, что "первые 10 минут были для нас настоящим шоком". "Мы ожидали увидеть совсем другого соперника. Первый гол полностью выбил нас из колеи", - сказал Г.СТРАЧАН. По его словам, в перерыве он сказал команде, что "либо вы забьете, либо вы увидите мой труп". "Я пытался заставить ребят играть, так сказать, не щадя живота своего. И мы создали несколько удачных моментов, но, к сожалению, ничего не получилось", - констатировал тренер шотландцев. Он также сказал, что "ни в чем не может обвинить своих игроков, все они старались". "Сыграли слабо, но это только начало сезона. Я уверен, что они будут прогрессировать и еще покажут себя. Хотя признаюсь, я не ожидал увидеть сегодня такую слабую игру, в Лиге чемпионов нельзя дарить очки", - признал Г.СТРАЧАН.

В заключение он выразил уверенность, что "Селтик" еще покажет себя с другим противником и сможет хорошо сыграть в Лиге.