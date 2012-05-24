Фаны Баварии ополчились на Тимощука

Болельщики немецкой "Баварии" всерьез ополчились на украинского футболиста Анатолия Тимощука, посчитав, что именно он принес неудачу команде в финале Лиги чемпионов с английским "Челси" в минувшую субботу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Хавбек вышел на поле в основном составе ввиду потерь нескольких игроков из-за дисквалификации.

По футбольным суевериям, игрокам нельзя перед выходом на поле касаться установленного рядом с бровкой трофея - это считается дурной приметой. Украинец же или забыл об этом, или просто не знал, но выходя на поле, коснулся Кубка чемпионов. В итоге его команда проиграла в серии пенальти, а болельщики вполне серьезно стали обвинять игрока в поражении.

Так, на некоторых форумах фанов "Баварии" выложены призывы продать Тимощука этим летом, подкрепленные видеороликом его "преступления".