Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

Шахтёр - выиграл! Шевченко забил за Челси!

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА A Олимпик - Бешикташ 2:0 (Родригес 76, Сиссе 90+1) A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17) B Челси - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппинен 24) B Шальке-04 - Валенсия 0:1 (Вилья 63) C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Нистелрой 74 - Саного 17) C Олимпиакос - Лацио 1:1 (Галетти 55 - Дзаури 77) D Милан - Бенфика 2:1 (Пирло 9, Индзаги 24 - Нуну Гомеш 90+2) D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарелли 8) Завтра к этому времени завершат свои матчи остальные участники группового этапа: E Рейнджерс - Штутгарт E Барселона - Лион F Рома - Динамо (Киев) F Спортинг - МЮ G ПСВ - ЦСКА G Фенербахче - Интер H Арсенал - Севилья H Славия - Стяуа

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