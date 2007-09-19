Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА
Шахтёр - выиграл! Шевченко забил за Челси!
Завершились сегодняшние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
A Олимпик - Бешикташ 2:0 (Родригес 76, Сиссе 90+1)
A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)
B Челси - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппинен 24)
B Шальке-04 - Валенсия 0:1 (Вилья 63)
C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Нистелрой 74 - Саного 17)
C Олимпиакос - Лацио 1:1 (Галетти 55 - Дзаури 77)
D Милан - Бенфика 2:1 (Пирло 9, Индзаги 24 - Нуну Гомеш 90+2)
D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарелли 8)
Завтра к этому времени завершат свои матчи остальные участники группового этапа:
E Рейнджерс - Штутгарт
E Барселона - Лион
F Рома - Динамо (Киев)
F Спортинг - МЮ
G ПСВ - ЦСКА
G Фенербахче - Интер
H Арсенал - Севилья
H Славия - Стяуа