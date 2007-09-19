Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

00:02, 19 сентября 2007
Спорт
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Шахтёр - выиграл! Шевченко забил за Челси!

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

A Олимпик - Бешикташ 2:0 (Родригес 76, Сиссе 90+1)

A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)

B Челси - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппинен 24)

B Шальке-04 - Валенсия 0:1 (Вилья 63)

C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Нистелрой 74 - Саного 17)

C Олимпиакос - Лацио 1:1 (Галетти 55 - Дзаури 77)

D Милан - Бенфика 2:1 (Пирло 9, Индзаги 24 - Нуну Гомеш 90+2)

D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарелли 8)

Завтра к этому времени завершат свои матчи остальные участники группового этапа:

E Рейнджерс - Штутгарт

E Барселона - Лион

F Рома - Динамо (Киев)

F Спортинг - МЮ

G ПСВ - ЦСКА

G Фенербахче - Интер

H Арсенал - Севилья

H Славия - Стяуа

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