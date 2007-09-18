Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)

Завершился первый тайм

Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА A Олимпик - Бешикташ 0:0 A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17) B Челси - Русенборг 0:1 (Коппинен 24) B Шальке-04 - Валенсия 0:0 C Реал - Вердер 1:1 (Рауль 16 - Саного 17) C Олимпиакос - Лацио 0:0 D Милан - Бенфика 2:0 (Пирло 9, Индзаги 24) D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарели 8)

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