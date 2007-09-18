Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)

22:30, 18 сентября 2007
Спорт
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Завершился первый тайм

Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

A Олимпик - Бешикташ 0:0

A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)

B Челси - Русенборг 0:1 (Коппинен 24)

B Шальке-04 - Валенсия 0:0

C Реал - Вердер 1:1 (Рауль 16 - Саного 17)

C Олимпиакос - Лацио 0:0

D Милан - Бенфика 2:0 (Пирло 9, Индзаги 24)

D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарели 8)

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