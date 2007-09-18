Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)
22:30, 18 сентября 2007Спорт
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Завершился первый тайм
Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
A Олимпик - Бешикташ 0:0
A Порту - Ливерпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)
B Челси - Русенборг 0:1 (Коппинен 24)
B Шальке-04 - Валенсия 0:0
C Реал - Вердер 1:1 (Рауль 16 - Саного 17)
C Олимпиакос - Лацио 0:0
D Милан - Бенфика 2:0 (Пирло 9, Индзаги 24)
D Шахтер - Селтик 2:0 (Брандао 5, Лукарели 8)
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