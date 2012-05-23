Участники Евро-2012 поделят между собой 196 миллионов евро

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, каждая из национальных команд вышедших в финал чемпионата Европы по футболу за участие в турнире получит по крайней мере 8 млн евро, а победитель - максимум 23,5 млн евро, что по 0,5 млн евро больше, чем во время Евро-2008.

По данным UEFA, которыми располагает агентство, за каждую победу команды получат бонус в размере 1 млн евро, а за ничью - половину этой суммы.

Союз европейских футбольных федераций отметил, что в этом году ввел дополнительный бонус в размере 1 млн евро для команды, которая заняла в своей группе третье место.

Четверть-финалисты получат 2 млн евро премии, команды, прошедшие в полуфинал, - 3 млн евро.

Победитель финала получит 7,5 млн евро, а проигравшая ему команда 4,5 млн евро.

UEFA также частично покроет расходы команд на участие в Евро-2012, который пройдет в четырех украинских и четырех польских городах.

Как сообщал УНИАН, UEFА прогнозирует доходы от проведения чемпионата Европы в этом году на уровне 1,345 млрд евро, что незначительно меньше полученных во время Евро-2008.

Справка УНИАН. В финал Евро-2012 в результате квалификационных матчей прошли команды Германии, России, Италии, Франции, Нидерландов, Греции, Англии, Дании, Испании, Швеции, Хорватии, Чехии, Ирландии и Португалии.

Сборная Украины и Польши принимают участие в финале без квалификации, как соорганизаторы турнира.