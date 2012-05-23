Суперкубок Украины по футболу разыграют в Луганске

Суперкубок Украины сезона 2011/2012 разыграют победитель Чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины донецкий Шахтер и финалист национального Кубка – донецкий Металлург.

Матч состоится 10 июля. Ранее сообщалось, что Премьер-лига и Федерация футбола Украины утвердили календарь розыгрыша национального кубка на следующий сезон. Напомним, новый футбольный сезон 2012/2013 начнется 10 июля с матча за Суперкубок Украины. Базовым же днем первого тура Чемпионата Украины станет 14 июля. СПОРТ bigmir)net

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