Чемпионом Европы по армреслингу стал украинец

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении молодежи и спорта, на ХХІІ чемпионате Европы по армспорту, который проходил в польском Гданьске, он завоевал две золотые медали в соревновании на левую и правую руку в весовой категории свыше 110 кг.

А студент Кременецкого лесотехнического колледжа, ученик Тернопольской областной ДЮСШ «Колос» Игорь Пасека стал чемпионом Европы на левую руку среди юниоров в весовой категории 80 кг. Тренирует спортсмена А.Пушкарь.

Справка УНИАН. 27-летний А.Пушкарь - воспитанник спортивного общества «Колос», выпускник Тернопольского национального экономического университета (ТНЭУ), многократный чемпион мира, Европы и Украины, заслуженный мастер спорта.

Сейчас является тренером по рукоборству Национального экономического университета в Тернополе, а также в родном Кременце.