Чемпионом Европы по армреслингу стал украинец
12:46, 23 мая 2012Спорт
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Житель Тернопольской области Андрей Пушкарь стал чемпионом Европы по армреслингу.
|Андрей Пушкар завоевал две золотые медали
А студент Кременецкого лесотехнического колледжа, ученик Тернопольской областной ДЮСШ «Колос» Игорь Пасека стал чемпионом Европы на левую руку среди юниоров в весовой категории 80 кг. Тренирует спортсмена А.Пушкарь.
Справка УНИАН. 27-летний А.Пушкарь - воспитанник спортивного общества «Колос», выпускник Тернопольского национального экономического университета (ТНЭУ), многократный чемпион мира, Европы и Украины, заслуженный мастер спорта.
Сейчас является тренером по рукоборству Национального экономического университета в Тернополе, а также в родном Кременце.
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