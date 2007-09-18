Британский посол отужинал с Ахметовым
18:31, 18 сентября 2007Спорт
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В ФК "Шахтер" говорят, что ужин был традиционным
В Донецке Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Тимоти БАРРОУ принял участие в торжественном ужине с президентами футбольных клубов "Шахтер" и "Селтик" Ринатом АХМЕТОВЫМ и Брайаном КУИННОМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", в ужине также приняли участие представители менеджмента клубов и делегат УЕФА Метин КАЗАНЧИОГЛУ.
Ужин носил традиционный характер, поскольку вечером 18 сентября "Шахтер" и "Селтик" сыграют первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
В пресс-службе отметили, что "в ходе теплого общения Ринат Леонидович активно интересовался историей команды "Селтик", ее новым стадионом и болельщиками".
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