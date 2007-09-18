Британский посол отужинал с Ахметовым

В Донецке Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Тимоти БАРРОУ принял участие в торжественном ужине с президентами футбольных клубов "Шахтер" и "Селтик" Ринатом АХМЕТОВЫМ и Брайаном КУИННОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", в ужине также приняли участие представители менеджмента клубов и делегат УЕФА Метин КАЗАНЧИОГЛУ.

Ужин носил традиционный характер, поскольку вечером 18 сентября "Шахтер" и "Селтик" сыграют первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В пресс-службе отметили, что "в ходе теплого общения Ринат Леонидович активно интересовался историей команды "Селтик", ее новым стадионом и болельщиками".