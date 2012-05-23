Сборная Украины без Блохина забила 16 мячей Антальяспору
09:08, 23 мая 2012Спорт
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В Турции сборная Украины в спарринге со вторым составом "Антальяспора" разгромила соперника со счетом 16:1.
Шевченко открыл счет голам
Счет был открыт уже на первой минуте - отличился Андрей Шевченко.
По ходу матча у наших забивали: Селезнев (трижды), Шевченко, Милевский, Ярмоленко (на счету каждого из них дубль), а также по одному мячу на свой счет записали Алиев, Девич (оба с пенальти), Коноплянка, Гармаш, Назаренко и Воронин. Еще один мяч после прострела Девича футболист "Антальяспора" срезал в свои ворота.
Эту игру сборная проводила без своего тренера Олега Блохина, который прилетел в Киев в связи со смертью матери.
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