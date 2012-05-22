Сегодняшний спарринг украинцы проведут без Блохина - у него умерла мама

Сегодня, 22 мая, в планах сборной Украины по футболу - первый в период подготовки к Евро-2012 тренировочный матч. Как сообщает Gazeta.ua, в роли спарринг-партнера должен выступить резервный состав турецкого «Антальяспора».

Игру, которая начнется сегодня в 18.00 в Турции, «сине-желтая» дружина проведет без своего главного тренера. Олег Блохин вынужден срочно вылететь в Киев, откуда пришла грустная весть - умерла его мама, Екатерина Адаменко, известная в прошлом легокатлет, заслуженный мастер спорта СССР.

В трудные для Олега Владимировича дни горечь потери с ним разделяет весь футбольный мир и многомиллионная армия болельщиков.