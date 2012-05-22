По одному билету можно будет посмотреть два матча Евро

Болельщики Евро-2012, которые приобрели билеты на матчи в 21.45, смогут посмотреть на стадионе сразу два матча чемпионата, если придут на арену заранее, пишет Тиждень.

Об этом сообщил руководитель местного оргкомитета «Евро-2012 Украина» Маркиян Лубкивский.

«Если матч начинается в 21.45, то на большом экране стадиона можно будет посмотреть тот матч, который проходит в 19.00. Это тоже одно из преимуществ, поэтому приглашаем болельщиков приходить на стадион заблаговременно ", - сказал он.

По словам директора Лубкивского, на арены Евро-2012 будут пускать за 3 часа до начала матча.

Перед началом каждого матча на стадионе будет развлекательная программа, музыкальные номера, выступления артистов, специальные акции для болельщиков и тому подобное.

Напомним, по состоянию на апрель, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продал около 95% билетов на матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. В начале мая в продажу поступили еще 50 тысяч билетов.

За две недели дополнительной продажи билетов на матчи ЧЕ-2012 успели продать почти 45 тысяч из них.