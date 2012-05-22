УЕФА вложил в украинские фан-зоны больше 3 млн евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский.

Он отметил, что на создание фан-зоны в Киеве УЕФА выделила 1 млн евро, в Донецке, Львове и Харькове - по 750 тыс евро.

Кроме того, М.Лубкивский сообщил, что за бесплатную перевозку болельщиков, имеющих билеты на матчи на стадионы, УЕФА компенсирует Киеву 387 тыс евро, Донецку – 280 тыс евро, Харькову и Львову - по 124,5 тыс евро. В сумму компенсации столицы также входят средства за перевозку болельщиков из международного аэропорта «Борисполь» до станции метро «Бориспольская».

М.Лубкивский отметил, что иностранных болельщиков будут перевозить на специальных автобусах с символикой Евро-2012 и Украины. Эти автобусы прибудут в Украину в начале июня.

Также М.Лубкивский сказал, что монтаж оборудования в фан-зонах в Киеве начнется 28 мая, в Харькове – 21 мая, во Львове – 26 мая, а в Донецке уже начался 15 мая.

М.Лубкивский сообщил, что спрос на билеты на матчи Евро-2012- высокий, осталось уже немного билетов.

Справка УНИАН. Матчи финала Евро-2012 состоятся в украинских городах - Киев, Львов, Донецк и Харьков и польских - Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань - с 8 июня по 1 июля