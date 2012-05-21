Украинцы везут больше всего медалей с чемпионата Европы по прыжкам в воду

Как сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины, 20 мая в Эйндховене (Нидерланды) завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду. Всего во время континентального первенства было разыграно 11 комплектов наград, представители украинской команды сумели завоевать 8.

Сборная Украины с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями заняла первое общекомандное место. Вторые – французы (2-0-1), третьи – британцы и шведы (по 2-0-0).

На первую ступеньку пьедестала поднимались: Илья Кваша (трамплин, 1 м) и Юлия Прокопчук (вышка, 10 м)

Серебряными призерами стали: Елена Федорова – Анна Писменская (синхронные прыжки, трамплин 3 м), Ю.Прокопчук – Виктория Потехина (синхронные прыжки, вышка, 10 м) и Елена Федорова и Александр Бондарь в командном турнире.

Бронзовые медали завоевали: И.Кваша – Алексей Пригоров (синхронные прыжки, трамплин, 3 м), А.Бондарь – Александр Горшковозов (синхронные прыжки, вышка, 10 м), Е.Федорова (трамплин, 3 м).