Украинцы везут больше всего медалей с чемпионата Европы по прыжкам в воду
10:15, 21 мая 2012Спорт
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Сборная Украины победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
|Сборная Украины с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями заняла первое общекомандное место. Фото с Фейсбука
Сборная Украины с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями заняла первое общекомандное место. Вторые – французы (2-0-1), третьи – британцы и шведы (по 2-0-0).
На первую ступеньку пьедестала поднимались: Илья Кваша (трамплин, 1 м) и Юлия Прокопчук (вышка, 10 м)
Серебряными призерами стали: Елена Федорова – Анна Писменская (синхронные прыжки, трамплин 3 м), Ю.Прокопчук – Виктория Потехина (синхронные прыжки, вышка, 10 м) и Елена Федорова и Александр Бондарь в командном турнире.
Бронзовые медали завоевали: И.Кваша – Алексей Пригоров (синхронные прыжки, трамплин, 3 м), А.Бондарь – Александр Горшковозов (синхронные прыжки, вышка, 10 м), Е.Федорова (трамплин, 3 м).
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