73-летняя японка совершила восхождение на Эверест

00:49, 20 мая 2012
Спорт
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Жительница Японии Тамаэ Ватанабе установила новый возрастной рекорд покорения Эвереста - высочайшей вершины мира.

73-летняя японка совершила восхождение в составе группы из пяти человек. Предыдущий рекорд среди женщин также принадлежит Ватанабе, поднявшейся на Эверест десять лет назад.

Первой женщиной в мире, покорившей эту вершину в 1975 году, также была японка - Дзюнко Табэй, замечает Радио Свобода.

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