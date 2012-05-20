73-летняя японка совершила восхождение на Эверест
00:49, 20 мая 2012Спорт
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Жительница Японии Тамаэ Ватанабе установила новый возрастной рекорд покорения Эвереста - высочайшей вершины мира.
73-летняя японка совершила восхождение в составе группы из пяти человек. Предыдущий рекорд среди женщин также принадлежит Ватанабе, поднявшейся на Эверест десять лет назад.
Первой женщиной в мире, покорившей эту вершину в 1975 году, также была японка - Дзюнко Табэй, замечает Радио Свобода.
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