Финал Лиги чемпионов перешел в экстра-тайм
23:31, 19 мая 2012Спорт
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Основное время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между Баварией и Челси завершилось вничью.
Бавария - Челси 1:1 (Мюллер 83 - Дрогба 88).
Ровная напряженная игра, в которой Бавария выбрала атакующую стратегию, а Челси - защитную, завершилилась двумя похожими голами под занавес. Оба - после удара головой в левый верхний угол. Мяч Мюллера влетел с рикошетом об землю, а Дрогба срезал высокую передачу в прыжке.
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