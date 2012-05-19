Финал Лиги чемпионов перешел в экстра-тайм

Бавария - Челси 1:1 (Мюллер 83 - Дрогба 88).

Ровная напряженная игра, в которой Бавария выбрала атакующую стратегию, а Челси - защитную, завершилилась двумя похожими голами под занавес. Оба - после удара головой в левый верхний угол. Мяч Мюллера влетел с рикошетом об землю, а Дрогба срезал высокую передачу в прыжке.