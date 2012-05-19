Януковичу придется пропустить несколько футбольных матчей

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Донецке, запись которой транслировал Первый национальный канал в пятницу.

«Обязательно планирую бывать на матчах и поддерживать сборную», - сказал В.Янукович.

В то же время Президент отметил, что некоторые игры ему придется пропустить, поскольку его рабочий график с их расписанием не совпадает.