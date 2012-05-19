Януковичу придется пропустить несколько футбольных матчей
09:34, 19 мая 2012Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович планирует посещать футбольные матчи Евро-2012.
Об этом он сказал на встрече с журналистами в Донецке, запись которой транслировал Первый национальный канал в пятницу.
«Обязательно планирую бывать на матчах и поддерживать сборную», - сказал В.Янукович.
В то же время Президент отметил, что некоторые игры ему придется пропустить, поскольку его рабочий график с их расписанием не совпадает.
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