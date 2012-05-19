Сегодня начинается 70-дневная олимпийская эстафета

Как сообщает Reuters, его доставили из Афин специальным авиарейсом.

Самолет приземлился на базе британских ВВС. В делегацию, сопровождающую огонь, вошли, в числе прочих, британская принцесса Анна и футболист Дэвид Бекхэм, который и зажег факел от олимпийского пламени.

В субботу, 19 мая, начнется 70-дневная эстафета, в ходе которой олимпийский факел преодолеет 12,8 тысячи километров по британской земле. Первым его понесет трехкратный олимпийский чемпион, британский яхтсмен Бен Эйнсли.

Игры-2012 откроются в Лондоне 27 июля.